Sopravvissuto ai raid, 13enne muore per il lancio di aiuti - Un ragazzo palestinese di 13 anni Sopravvissuto ad un attacco aereo israeliano che ha distrutto la casa della sua famiglia a novembre è morto durante un lancio di aiuti alimentari a Gaza. (ANSA) ...ansa

Attacco al convoglio umanitario di World Central Kitchen: sette vittime per tre «tragici» errori. Il rapporto dei militari sul raid - Due ufficiali israeliani licenziati e altri due formalmente rimproverati per l’ attacco al convoglio umanitario di World Central Kitchen in cui sono morti 7 operatori. La decisione è stata comunicata ...corriere

Russia, il teorema di Mosca: "Siamo nel mirino della Nato" - Secondo Mosca la 'prova' sarebbe nelle parole pronunciate dal Segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg ...adnkronos