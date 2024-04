(Di giovedì 18 aprile 2024) In un post provocatorio pubblicato sulla propria pagina Facebook per ribadire solidarietà e sostegno ai migranti, don Massimosi è detto "un po'", riferendosi alla religione dei numerosi ospiti della parrocchia di Vicofaro

"Sono un po' africano e anche musulmano". L'ultima di don Biancalani - In un post provocatorio pubblicato sulla propria pagina Facebook per ribadire solidarietà e sostegno ai migranti, don Massimo Biancalani si è detto "un po' africano e anche musulmano", riferendosi all ...ilgiornale

Fao: sale livello fame in Africa, ma ci Sono grandi opportunità - Roma, 18 apr. (askanews) – I livelli di fame in Africa Sono aumentati negli ultimi due anni, a causa degli effetti persistenti della pandemia di COVID-19, dei conflitti in corso, della crisi climatica ...askanews

Niang: "Ho fatto tanti errori, ma ora Sono cambiato. E aiuto l'Empoli a salvarsi" - Ha giocato in Italia con Milan, Genoa e Torino. Ha fatto la Champions League, l’Europa League, la Premier League, la Ligue1, la Superlig turca, è stato negli Emirati, ha giocato, arrivando in finale, ...gazzetta