Sondrio - precipita per venti metri dalla falesia di Scianno | muore un uomo di 71 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Valdidentro (), 18 aprile 2024 – L’allarme è scattato nella prima mattinata, appena prima delle 7, nelladi, situata a circa 1400d’altezza sopra Isolaccia di Valdidentro, ma non c’è stato nulla da fare. Alle 6.47 una persona di 71ta, probabilmente mentre si stava allenando per passione: l’to per circa 20e la caduta è stata fatale. Nonostante l’intervento dell’elisoccorso e del soccorso alpino per l’non c’è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso sul posto. Sul luogo sono accorsi anche le forze dell’ordine che indagheranno sull’accaduto e sulla dinamica che ha portato alla morte del ...