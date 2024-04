Sondaggi Isola dei Famosi 2024 | chi sarà eliminato stasera 18 aprile

(Di giovedì 18 aprile 2024) La settimana de L’deisi apre con la tensione della prima eliminazione della stagione, mentre l’eliminazione di oggi è stata annullata. Nella puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria, Luce Caponegro è stata condannata dal televoto del pubblico, lasciando Cayos Cochinos e l’Honduras. Ma chia rischio nella prossima puntata? Analizziamo la situazione e scopriamo tutti i numeri dei. I: ecco chi è il preferito Nella prossima diretta de L’deidel 18, il pubblico sarebbe dovuto essere nuovamente coinvolto attraverso il televoto per decidere chi salvare tra i nominati. Secondo idi ForumFree, Artur ...

L’Isola dei Famosi 2024 torna in onda giovedì 18 aprile con la nuova puntata della stagione: cosa dovremo aspettarci? Al timone del programma troveremo Vladimir Luxuria, insieme a Sonia Bruganelli e ... (velvetmag)

Eliminato Isola dei Famosi 2024, chi è/ A rischio Peppe e Daniele, salvi Joe e Artur: il pronostico - Chi è a rischio eliminazione dall'Isola dei Famosi 2024 tra Daniele Randini Tedeschi, Joe Bastianich, Peppe Di Napoli e Artur Dainese Il pronostico ...ilsussidiario

Anticipazioni Isola dei Famosi 18 aprile: news e streaming - News, streaming e anticipazioni della quarta puntata de L'Isola dei Famosi del 18 aprile. Cosa succederà questa sera ...novella2000

Isola dei Famosi, "Francesco Benigno si è incatenato nel resort e non vuole tornare in Italia. È inc**zato nero e ci sono di mezzo gli avvocati" - Caos all’Isola dei Famosi. Ieri la produzione del reality show di Canale 5, condotto da Vladimir Luxuria, ha diramato un comunicato stampa secco in cui comunicava l’eliminazione del concorrente e atto ...informazione