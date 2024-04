Sondaggi Isola dei Famosi 18 aprile | Joe - Pepp - Artur e Danie -e, ecco chi rischia

(Di giovedì 18 aprile 2024)dei18: chimaggiormente tra Joe Bastianich,Dainese,le Radini Tedeschi ee Di Napoli?cosa dicono le prime previsioni online.dei18: chil' eliminazione Secondo i primionline, il naufrago chemaggiormente èle Radini Tedeschi: cosa ne pensate?, tutto sulla nuova edizione Lunedì 8, in prima serata su Canale 5, al via la nuova attesa edizione de “L’dei”. Alla guida della diretta del ...

Giovedì 18 aprile 2024 andrà in onda una nuova puntata de l' Isola dei Famosi . In tale occasione ci saranno aggiornamenti in merito alle condizioni di salute di alcuni naufraghi che hanno subito ... (tvpertutti)

Sondaggi Isola dei Famosi 18 aprile: Joe, Peppe, Artur e Daniele, ecco chi rischia - Sondaggi Isola dei Famosi, puntata del 18 aprile: Joe Bastianich, Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi e Peppe Di Napoli, ecco chi rischia.blogtivvu

Isola dei Famosi 2024, Benigno accusa Mediaset dopo la squalifica: «Mi hanno offerto soldi». Come sta Marina Suma I Sondaggi e il televoto - Stasera in tv andrà in onda la quarta puntata de L'Isola dei Famosi 2024 e si annunciano scintille. La squalifica di Francesco Benigno a causa di comportamenti non consoni al ...ilmessaggero

Isola, scoppia il caso Francesco Benigno: "Mediaset mi ha fatto proposte economiche per fingere il ritiro" - Giallo sull'esclusione di Francesco Benigno dall'Isola dei Famosi. 'A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da 'L’Isola dei Famosi'. Il tele ...informazione