Sondaggi elettorali Swg - in ripresa il M5S

(Di giovedì 18 aprile 2024) Per gli italiani c’è sempre più corruzione Uno degli effetti dell’avvicinamento delle elezioni europee è il veloce svuotamento del bacino dei partiti più piccoli che non potranno presentarsi alle consultazioni di giugno. Ecco perché per idi Swg le liste sotto l’1% scendono dello 0,6% all’1,8%, a vantaggio delle altre, grandi e piccole. A crescere di più nell’ultima rilevazione è il Movimento 5 Stelle, che sale dello 0,4% al 16%, accorciando le distanze dal Pd, che, probabilmente per le difficoltà pugliesi, scende proprio della stessa percentuale, al 19,4%. Sempre all’opposizione guadagna due decimali l’Alleanza Verdi Sinistra, che risale sopra la soglia del 4%, al 4,1%. Più 0,2% anche per Azione, che è ora appena più avanti, al 4,2%. Si assesta, invece, su un 5,2% la lista Stati Uniti d’Europa, in calo dello 0,1%. Comprende, ...