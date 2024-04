Soffocò il figlio di 3 anni e uccise la propria madre - la Cassazione | condanna definitiva a 27 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Genova, 18 aprile 2024 – Dovrà scontare 27di carcere Giulia Stanganini,ta per aver soffocato ildi trenel novembre 2019 e per l'omicidio dellaLoredana Stuppazzoni della quale poi smembrò e nascose il corpo. Laha confermato la sentenza d'appello, che ha dichiarato la donna seminferma e ridotto così la sentenza di primo grado che le aveva inflitto l'ergastolo riconoscendola capace d'intendere. In fase di indagini preliminari Stanganini venne sottoposta a due perizie: l'ultima concluse che la donna era capace di intendere e volere al momento degli omicidi e parzialmente inferma quando fece a pezzi la. All’inizio del processo di secondo grado era stata disposta una nuova consulenza che ...