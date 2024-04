Slow Food Fast Cars | il gusto dell’unione - la bontà di un’iniziativa

Ravenna, Semina di piante per salvare le api nel parco di via Giannello e in via Lago di Bolsena - Domenica mattina a Fornace Zarattini e via Lago di Bolsena, cittadini parteciperanno alla semina di piante per creare habitat per le api, iniziativa di Slow Food per proteggere gli impollinatori.ilrestodelcarlino

Al Principino “Food Expo Versilia“. Seconda edizione del mangiar sano - Dal 26 al 29 aprile la menifestazione dedicata alle produzioni locali e agli studenti degli istituti alberghieri ...lanazione

Chi mangia lento va forte e lontano. L’avventura Slow Food in Lunigiana - L’intervista degli alunni della terza della scuola secondaria Dante Alighieri di Arpiola di Mulazzo. Alessio Bocconi ha raccontato la realtà locale del movimento sulla produzione sostenibile del cibo.lanazione