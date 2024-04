Sinner oscura Juventus e Inter | Berrettini se la ride

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 18 aprile 2024)è riuscito nell’impresa di mettere in ombra nientepopodimeno che i due club più quotati della serie A: gongola. Uragano, tsunami, ciclone. Chiamatelo come volete, tanto il risultato non cambia mica. Jannikè un tornado, un rullo compressore. Una barca imponente e bellissima che naviga a vele spiegate, solcando e dominando i mari e lasciando che tutti l’ammirino nel suo immenso splendore. E sono davvero in tanti, a quanto pare, a fermarsi per poterla ammirare. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itSabato, di certo, sono stati in tantissimo a farlo. Vi basti sapere, perché possiate farvi anche solo una vaga idea di quante persone lo sostengano, che in 940mila case italiane la televisione era sintonizzata su Sky Sport, il canale sul quale, nel primo pomeriggio, è andata in onda la maestosa ...