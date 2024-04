Simone Bonato non ce l’ha fatta | era caduto dal tetto di un capannone - è morto dopo 18 giorni in ospedale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 aprile 2024) Per diciotto, lunghissimiera rimasto in, lottando tra la vita e la morte,un drammatico incidente del quale era rimasto vittima il 1 aprile. Alla fine, purtroppo,non ce: proprio in queste ore è arrivata la notizia del decesso del giovani, originario di Galliera Veneta in provincia di Padova e scomparso a soli 22 anni. Amici e parenti avevano sperato fino all’ultimo che il ragazzo potesse farcela, nonostante la gravità delle lesioni cerebrali riportati nel giorno di Pasquetta: l’incidente si era verificato mentre si trovava in via Papa Luciani a San Martino di Lupari, per trascorrere una giornata spensierata tra risate e qualche calcio al pallone. Mentrestava giocando a ...