Siena - la terra trema ancora

(Di giovedì 18 aprile 2024) Lanon smette dire nella provincia di. L’ultima scossa di terremoto, registrata alle ore 20:17, ha avuto una magnitudo di 2.5 e il suo epicentro è stato localizzato a soli 2 km a sud-ovest di Radicofani, noto per la sua imponente rocca che domina la Val d’Orca. Fortunatamente, nonostante sia stata avvertita dalla popolazione, non si segnalano danni a persone o strutture. Solo due giorni fa, un’altra scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata con epicentro vicino a Poggibonsi, situata più a nord all’interno della stessa provincia. Questo evento più intenso ha anch’esso suscitato preoccupazione, ma non ha causato danni significativi. Questi eventi sismici recenti sottolineano l’importanza della preparazione alle emergenze e della consapevolezza sismica in queste aree geologicamente attive. Le autorità locali e gli ...