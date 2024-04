Sicurezza stradale | la grande importanza della formazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) L'obiettivo "zero morti sulle strade" non è qualcosa di irrealizzabile. I numeri parlano chiaro: cinquant'anni fa, il numero di morti sulle strade superava gli 11mila, vent'anni fa si ridusse a 3.653 e oggi si attesta a 3.159. Questo nonostante l'aumento esponenziale del parco veicolare, che è cresciuto di quasi il 300% in cinquantadue anni. I dati dimostrano quindi in che è possibile non solo ridurre gli incidenti stradali, ma addirittura azzerarli. La strada per raggiungere questo obiettivo è chiara: la. Come spiega l’ACI, questasi sviluppa su tre corsie fondamentali: l’educazione nelle scuole, laalla guida e le campagne di sensibilizzazione. Laè infatti una competenza che si acquisisce fin dalla più tenera età, attraverso un'adeguata educazione ...