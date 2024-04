Sicilia - multa di 180 euro ai deputati assenti durante le votazioni dell’Assemblea

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 18 Aprile, 2024 Delibera del Consiglio di presidenza, sanzioni dal 1 maggio. Iregionalileall’Assembleana dovranno pagare 180di sanzione, i soldi saranno trattenuti dalle indennità ogni fine del mese. Sempre 180saranno detratti ai componenti delle commissioni parlamentarial momento di votare, in questo caso è stato previsto un tetto massimo mensile pari a 540. Dimezzati i congedi: uno e non più due al mese.La stretta anti-assenteisti, apprende l’ANSA, è stata deliberata, all’unanimità, dal Consiglio di Presidenza. Il nuovo meccanismo scatterà dal primo maggio, a proporre la data simbolica è stato il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, ...

