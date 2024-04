Era in sella alla sua moto Honda, quando ha perso il contro llo della due ruote schianta ndosi contro un albero . Leonardo Lorini se n’è andato tragicamente, ad una passo dalla laurea, ad un esame per ... (thesocialpost)

Pubblicato il 18 Aprile, 2024 L’uomo, già denunciato per stalking dalla ex compagna, è stato fermato con la pesante accusa di tentato omicidio. Gli inquirenti ne sono certi: non è stato un ... (dayitalianews)

Un uomo di 50 anni è stato arrestato con l'accusa di Tenta to omicidio dopo essersi volutamente schiantato con l' auto contro quella dell'ex compagna che lo aveva denunciato per stalking . Ora sono ... (fanpage)

Si schianta contro l'auto dell'ex per ucciderla: arrestato 53enne. La donna ricoverata con fratture e traumi - Era al telefono con le forze dell’ordine mentre quell'uomo che aveva denunciato per stalking e minacce la seguiva lungo le strade di Carbonia. E parlava con ...gazzettadelsud

Si schianta in auto contro la ex, piantonato in ospedale - Ha tentato di uccidere la ex causando un frontale con la sua auto. Lo scontro con due persone ferite sembrava solo l’ennesimo incidente stradale sulle strade della Sardegna, ma non era così. Lo scontr ...zoom24

Carbonia, si schianta di proposito contro l’ex: voleva ucciderla - È successo ieri a Carbonia, un uomo di 50 anni si è schiantato appositamente contro l'ex per vendicarsi, voleva ucciderla ...vnews24