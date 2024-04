Sì - il voto in condotta può determinare la bocciatura

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un disegno di legge del Ministero dell’Istruzione, già passato al Senato e ora atteso al vaglio della Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva, cambia gli equilibri nelle pagelle degli studenti di medie e superiori, conferendo un peso “strategico” alin. Se nel primo caso basta un 6 in comportamento per essere ammessi alla classe successiva, la sufficienza non sarà invece garanzia di promozione alle superiori: anzi, gli studenti che – tenuto conto del comportamento assunto sia durante il primo che il secondo quadrimestre – abbiano avuto 6 indovranno, a settembre, sostenere sorta di esame di riparazione consistente nella discussione di un elaborato di educazione civica; ciò può accadere, nel caso dei più grandi, anche all’esame di maturità. Il Ministro Giuseppe Valditara mostra il pugno di ferro ...