Si finge carabiniere e truffa anziana - arrestato a Rimini

(Di giovedì 18 aprile 2024) n 20enne di origine campana è statoin flagranza di reato dalla Polizia di Stato die Pesaro peraggravata ai danni di una signoraa Pesaro avvenuta il 16 aprile. Il giovane è accusato di aver contattato telefonicamente la vittima facendosi passare per une minacciando gravi conseguenze giudiziarie per il figlio a causa di un presunto mancato pagamento di una multa di 5000 euro. La signora ha così consegnato circa 2500 euro in contanti e monili in oro a un uomo che si era presentato a casa sua. Resasi conto di quanto accaduto la donna ha dato l’allarme e ha permesso agli investigatori di fermare iltore apoche ore dopo il crimine recuperando parte dei contanti e tutti i monili in oro sottratti alla vittima. Il ...