Sheffield United vs Burnley – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 18 aprile 2024) Al Bramall Lane va in scena lo scontro diretto di sabato 20 aprile sul fondo della classifica di Premier League: il, 19° in classifica, si reca a, 20°. Solo quattro punti separano le due squadre in difficoltà nella parte finale della stagione di Premier League, anche se gli uomini di Chris Wilder hanno ancora una partita in mano e hanno in mente la vendetta dopo gli eventi di dicembre. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreI punti guadagnati con fatica contro Bournemouth, Fulham e Chelsea possono aver ritardato la retrocessione ...