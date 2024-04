Shawn Michaels | Se dovessi scegliere un ultimo avversario? Vi dico chi sarebbe…

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nella vita tutto, ma proprio tutto è possibile. Anche quando magari un’opportunità sembra essere molta e sepolta, nel mondo del wrestling vige sempre la legge del “mai dire mai”.si era ufficialmente ritirato dopo l’incontro fenomenale con Taker a Wrestlemania 26 per poi fare capolino una decina di anni dopo a Crown Jewel. L’HBK ha rilevato in una recente intervista, se ovemai dovesse ritornare ancora una volta sul quadrato…bbe AJ Styles. Dream Match “Anche se il mio tempo oramai è passato, sono fuori dal ring da troppo e sono arruginito, sono convinto che alla gente piacerebbe tantissimo vedere me contro Styles in un match a Wrestlemania. Abbiamo stili simili e cose del genere, sarebbe potuto essere un grande incontro”.

Recentemente Shawn Michael ha avuto modo di idolatrare in maniera particolare il lavoro finora svolto ad NXT da Tony D’Angelo . D’Angelo sfiderà Ilja Dragunov ad NXT Stand & Deliver per ... (zonawrestling)

The Prizewriter - WrestleMania XL: The Dark side - La chiusura del sipario sulla vetrina degli immortali porta con sé una ventata di ottimismo da me non condiviso, come noto imperterrito ormai da qualche anno, nelle - trionfanti - recensioni, negli ...worldwrestling

Grayson Waller pensa di essere meglio di The Undertaker - Grayson Waller ospite di The Bump ha rivelato di essere meglio di The Undertaker vista la sua "imbattibilità" a WrestleMania.theshieldofwrestling

WWE Draft 2024, NXT sarà doppiamente coinvolto: i dettagli - Negli ultimi giorni si è tornato a parlare prepotentemente d i WWE Draft, in concomitanza con WrestleMania, a causa dell'ultima intervista rilasciata da Triple H ai microfoni della trasmissione person ...worldwrestling