Sfide globali e locali della Salute Mentale | analisi dell’Italia Centrale

(Adnkronos) – “Eccoci qui, a incontrarci in un luogo ricco di significati etici e di grande valore storico. Svolgere qui la nostra assemblea nazionale non è stato casuale. Come non è casuale il tema ... (webmagazine24)

Ecco come l’umanità potrebbe unirsi per affrontare le Sfide globali - Lo studio “Why Care for Humanity”, pubblicato su Royal Society Open Science da Lukas Reinhardt ed Harvey Whitehouse del Centre for the Study of Social Ecco come l’umanità potrebbe unirsi per affront ...greenreport

Sostenibilità ambientale, l'Italia il Paese più virtuoso in Europa con l'80% della produzione dell'acciaio derivante dal riciclo di metalli - La Giornata Mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile, si pone l’obiettivo di sensibilizzare sull’inquinamento, la deforestazione e il cambiamento climatico. Inoltre, è un’occasione per ...tpi

Edilimpianti, Trieste: “Riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, Sfide e opportunità a nord-est - Acceleratore di business e di progetti, l’azienda triestina rilancia il paesaggio urbano sia dal punto di vista culturale che economico e sociale ...adnkronos