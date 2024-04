Sezione elettorale 83 | il cambio di sede

(Di giovedì 18 aprile 2024) Arezzo, 17 aprile 2024 – Novità anche per Vitiano in vista delle elezioni europee di sabato 8 e domenica 9 giugno: in particolare, saranno i 659 elettori della83 che dovranno recarsi non più nei locali della comunità educativa per minori ma in quelli del campo sportivo della frazione dove il seggio è stato trasferito. Si ricorda che altre sezioni elettorali, riguardanti complessivamente 26.302 elettori, sono state interessate daldi. Già tre anni fa ne erano state trasferite 21, utilizzate per la prima volta in occasione delle ultime consultazioni referendarie e politiche: la 58 dalla scuola elementare di Pratantico al centro sportivo della frazione. La 84 dalla scuola elementare di Palazzo del Pero al centro di aggregazione sociale della frazione. Le 59 e 60 dalla scuola elementare di Indicatore al centro di ...

