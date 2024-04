Sesto San Giovanni - abbandona rifiuti in strada | immortalato dalle telecamere Multato e costretto a raccogliere l’immondizia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024)San, 18 aprile 2024 – È stato sorpreso con le mani nel sacco. O meglio, con le cassette in plastica appenate sul ciglio della. Ed è statodagli agenti della Polizia Locale a. Poi gli è stata comminata una sanzione di 250 euro. La vicenda risale a martedì 16 aprile ed è avvenuta lungo via Edison aSan. Fondamentale l’utilizzo della videosorveglianza per identificare il trasgressore, che risulta essere un cittadino del comune del Milanese. Nelle immagini ripresediffuse nelle aree più sensibili, fortemente volute dall'amministrazione comunale, si è potuta vedere proprio tutta la sequenza. Inizialmente si ...