Serie C - respinto il ricorso del Taranto | restano i 4 punti di penalizzazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) La Federcalcio hail reclamo delcontro la sanzione di 4di. “La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, hail reclamo del(Girone C diC) avverso la sanzione di 4diin classifica inflitta lo scorso 7 marzo dal Tribunale Federale Nazionale a seguito di violazioni di natura amministrativa. La Corte haanche il reclamo dell’amministratore unico del club Salvatore Alfonso, che era stato sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale con 4 mesi di inibizione”. Questo è quanto si legge nella nota ufficiale. SportFace.

Può tirare un altro grosso sospiro di sollievo l’Alcione dopo che la Corte Sportiva di Appello Nazionale presso ha Respinto il secondo ricorso del Bra. I piemontesi avevano presentato reclamo in data ... (ilgiorno)

Starà in tribuna a soffrire per due partite consecutive. La corte d’appello sportiva ha respinto mercoledì sera il reclamo presentato dalla Elachem Vigevano avverso alla squalifica di due giornate ... (sport.quotidiano)

La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il reclamo dell’Alessandria contro la penalizzazione di 2 punti in classifica disposta dal Tribunale ... (sportface)

