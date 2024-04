(Di giovedì 18 aprile 2024) (Adnkronos) – In occasione della Giornata Mondiale della Terra (22 aprile),, l’azienda italiana attiva nella produzione di, lancia unaglobale, realizzata in collaborazione con la società di marketing Freeda Platform per sensibilizzare le persone sull’importanza del rispetto del nostro pianeta. Il progetto, che vede protagonista il comico e creator digitale Adrian L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – In occasione della Giornata Mondiale della Terra (22 aprile), Lavazza , l’azienda italiana attiva nella produzione di caffè , lancia una nuova campagna globale, realizzata in ... (periodicodaily)

'Se il caffè sparisse', al via nuova campagna Lavazza per Earth Day: (Video) Tramite un telegiornale, Bliss, in veste di presentatore, annuncia l'arrivo di una notizia non ancora confermata: la sera precedente il caffè è terminato in tutto il mondo. In seguito si ...

ASIA/KUWAIT - Quando la missione si fa in confessionale. Storia di Dominic Santamaria, il "Padre Pio del Kuwait": "Niente dolci, cioccolata, vino, caffè". Il posto a lui assegnato a tavola è sempre sistemato con ... Ha predisposti due campanelli con i quali avvisa chi è in cucina se arriva il Vescovo o qualche ...