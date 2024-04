Scritture per il teatro e le serie TV | c’è tempo fino al 30 aprile per iscriversi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pisa, 182024 - A Pisa per studiare sceneggiatura e scrittura per ile per leTV: è questa la proposta di Hues of Writing (HoW) -per la scena:TV, la Summer School internazionale promossa dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa tra le azioni formative del Progetto CECIL – Centro di Eccellenza per il Contrasto all’Impoverimento Linguistico, selezionato dal MUR come Progetto di Eccellenza per il quinquennio 2023-2027. In programma a Pisa dall’8 al 13 luglio presso il Polo Le Benedettine (piazza San Paolo a Ripa d’Arno, 16), l’edizione 2024 di Hues of Writing prevede 2 laboratori di 28 ore di lezione ciascuno, l’uno dedicato alla scrittura per ile l’altro alla scrittura per le ...