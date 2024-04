Scricchiola la seconda linea difensiva ucraina alle spalle di Avdiivka – Ascolta

Isola dei famosi, Elenoire Casalegno e la frecciata ‘velenosa’ per Luxuria: la sua reazione sui social dopo quanto successo in puntata - All’Isola dei Famosi cominciano le frecciatine tra Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno: cosa è successo in puntata e sui social.lolnews

Bitcoin: importanti news sul prezzo in vista dell’halving - Il quarto halving di Bitcoin è alle porte, e non mancano certo le news importanti riguardo l'andamento del suo prezzo sui mercati.cryptonomist.ch

Amadeus, Fazio e Crozza: l'ascesa di Discovery e Nove. Scricchiola il duopolio Rai-Mediaset e cambiano gli equilibri del piccolo schermo - L’idea che Amadeus abbia lasciato la Rai non per grandi questioni di principio, o fratture insanabili sulle scelte artistiche, ma per interferenze politiche di infimo livello (una per tutte: ma perché ...informazione