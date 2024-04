Scontri Sapienza - i rettori | Nessun boicottaggio di Israel - proteste non cambiano nulla

(Di giovedì 18 aprile 2024) La presidente della Crui Giovanna Iannantuoni: "Difendiamo la libertà di pensiero e di critica forte. Siamo in grado di gestire queste situazioni, non alziamo i toni" “ateneo della Crui ha mai votato ilalla collaborazione scientifica con ateneiiani. Dopo questenon è cambiato, noi siamo aperti a collaborare al di

“Non si capisce gli studenti manifestano pro-Palestina o contro la polizia. Il dialogo con loro è difficile”. A parlare, in esclusiva a Notizie.com , è la senatrice della Lega Elena Murelli , a ... (notizie)

Anche stavolta, gli anarchici sono riusciti a infiltrarsi in una manifestazione studentesca. Ma a La Sapienza c'era anche Jehad Othman, palestinese noto alle forze dell'ordine (ilgiornale)

Jead Ohtman era tra i 300 studenti che martedì pomeriggio hanno manifestato all’università. Nell’agguato dell’84 sulla Cassia per la vita una sua amica, l’iraniana Noushine Montasseri, (roma.repubblica)

L'Aria che Tira, tutti contro lo show di Raimo. “Allibita”, abbandona lo studio dopo la rissa - Nervi tesi a L’Aria che Tira quando si affronta l’argomento degli Scontri tra studenti della Sapienza e polizia. La discussione si ...iltempo

Durante il programma L'Aria che Tira - Rivedere un filmato con la nota dichiarazione di Vittorio Feltri, per cui " quattro manganellate fanno bene al cervello di chi non ne ha. Il manganello è uno strumento didattico ", Christian Raimo, ...tg.la7

Gli atenei in rivolta, 'alla Sapienza rischio anarchici' - Scontri, arresti, sciopero della fame. Il furgoncino della polizia parcheggiato al varco 1 dell'Università La Sapienza di Roma, a piazzale Aldo Moro, suggerisce l'immagine di un ateneo in rivolta e in ...ansa