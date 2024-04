Federico Fashion Style in ospedale, deriso e picchiato in treno: come sta - L'hairstylist ha raccontato di essere stato vittima di un'aggressione di matrice omofoba, poi fa un appello sui social: "L’omosessualità non è una malattia” ...libero

Scontri Sapienza, 32 denunciati tra i quali 2 minorenni - In seguito all'attività di indagine, la Digos ha denunciato 32 persone, tra cui 2 minorenni, delle quali 28 per invasione di terreni ed edifici in concorso, 6 per resistenza e violenza aggravata a ...adnkronos

Rettorato occupato alla Sapienza, Scontri fra studenti e polizia: identificati e denunciati in 32 - Trentadue persone sono state identificate e denunciate dopo gli Scontri del 25 marzo scorso alla Sapienza, durante l'occupazione del Rettorato ...fanpage