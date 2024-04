Scomparso Gianfranco Bonzi - il custode vittima di una truffa amorosa con una finta Due Lip - il figlio | Andato via per la vergogna

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 18 aprile 2024) A quasi un mese dalla sua scomparsa, avvenuta sabato 23 marzo, non si hanno ancora notizie di, cinquantanove anniin un palazzo di via Borgonuovo in Brera. La fuga è certamente volontaria, a confermarlo il fatto di avere portato con se un trolley con i documenti lasciando pe