Sci alpino - allenamenti a Livigno per le squadre di Coppa del Mondo

(Di giovedì 18 aprile 2024) La stagione è terminata, ma il lavoro non lo è affatto per leazzurre dideldi sci. Il gruppo maschile di slalom e gigante è stato convocato da lunedì 22 a venerdì 26 aprile: sulle nevi dici saranno Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle, Giovanni Franzoni, Filippo Della Vite, Simon Talacci, Alex Vinatzer, Tommaso Sala e Tobias Kastlunger. Sempre dal 22, fino a giovedì 25 lavoreranno anche le azzurre Nicol Delago, Nadia Delago, Elena Curtoni, Laura Pirovano, Teresa Runggaldier, Vicky Bernardi, Roberta Melesi e Asja Zenere. SportFace.

