Schweinsteiger | Allo United - Mourinho mi ha bandito dallo spogliatoio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’ex centrocampista del Bayern Monaco e del Manchester, Bastianha raccontato diversi aneddoti della sua carriera al podcast The Overlap. A Gary Neville,ha parlato del rapporto che aveva conai tempi dello: «Ero molto triste perché loera il secondo club del mio cuore»ha collezionato 31 presenzecon Louis van Gaal nel 2015-16. Conha giocato solo quattro partite e nel 2017 ha deciso di trasferirsi in Mls, al Chicago Fire. «Ero molto triste perché loera il secondo club del mio cuore. Ho dato tanto anche quando giocavo, ecco perché ero triste, ma non sono il tipo di ...