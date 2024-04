Schlein striglia i suoi | Non parlatene più - crisi di nervi per l' assalto M5s-sinistra

(Di giovedì 18 aprile 2024) La segretaria del Pd Ellyè tra due fuochi: da una parte il logoramento da parte del Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte partito dopo le inchieste di Bari, dall'altra le manovre dellarossoverde che prova a conquistare gli elettori dem così come forze di centro in vista delle prossime elezioni europee. Secondo un retroscena del Corriere della sera,hato i, rei di contribuire ad alimentare la diatriba Pd-M5s in un momento cruciale della campagna elettorale. "Basta parlare di Conte. Ci sono le elezioni e il nostro avversario è la destra. Mi auguro che lo sia anche per lui", sono le frasi attribuite alla segretaria. Che de relato lancia un avvertimento al leader grillino: "Lui in questo periodo ci ha rinfacciato molte cose, ma io non gli ho mai rinfacciato il suo ...

