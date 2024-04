Scherzo per le ragazze di Amici 23 - ma Marisol si arrabbia con il fidanzato Petit | “Che ca**o ridi?”

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ad23 i ragazzi si sono vendicati per unoricevuto dalle compagne: hanno finto di parlar male di loro e di essere felici all'idea che una 'esperta di video' entrasse con loro in casetta. "Con tutte leche ci sono, tu saresti stata stata una...", ha commentato. Sentendo le parole delha lasciato la stanza.

Ogni anno, oltre 10 milioni di anatre vengono cacciate e uccise dai cacciatori, ma immagina se queste anatre potessero difendersi. Immagina se potessero trasformare la loro vita in una lotta per la ... (gamerbrain)

Per due volte Chukwueze segna al Sassuolo e per due volte il VAR annulla le reti al Milan con l'ausilio del fuorigioco semiautomatico. Si scatena così la rabbia e la frustrazione dei tifosi ... (fanpage)

Il tifoso della Roma che ha chiamato la radio ammette: "Non sono terminale, ho telefonato per ridere" - Il supporter giallorosso Edoardo all'Adnkronos: "Ho malattia cronica ma in Svizzera non vado" ...adnkronos

Bullismo e Cyberbullismo: successo per l'incontro Informativo a Carpegna rivolto ai genitori - All’incontro, organizzato dall'Assessorato alla Cultura e alle Politiche sociali e sanitarie del Comune di Carpegna, in collaborazione con International Police Association - Comitato locale di Pesaro, ...viverepesaro

Lo Scherzo di cattivo gusto di un accanito tifoso - "Ho prenotato il suicidio assistito nel giorno della finale. La mia squadra deve vincere", ha detto tra le (finte) lacrime in radio ...zoom24