Scandalo a Avellino | arrestato il sindaco per corruzione e altri reati

Scandalo politico ad Avellino: il sindaco Festa agli arresti domiciliari - Il sindaco dimissionario di Avellino, Gianluca Festa, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dai carabinieri. Festa, precedentemente membro del Partito Democratico e successivamente sosten ...informazione

Ai domiciliari il sindaco dimissionario di Avellino: è coinvolto in un’indagine per corruzione - Ex esponente del Partito democratico, il primo cittadino è coinvolto in un’indagine per peculato e induzione indebita a dare e promettere utilità. Si trova ora ai domiciliari insieme a un architetto, ...editorialedomani

