Scalese e Balconevisi salve in A1 Play-off di A2 - ultimo turno decisivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) A festeggiare lazza nella serie A1 del campionato di calcio Uisp Empoli Valdelsa sono. A retrocedere insieme a Corniola e Cerreto Guidi, invece, Montespertoli e Piaggione Villanova. Dopo i successi dell’andata ad entrambe è stato sufficiente pareggiare al ritorno. Sotto per effetto della rete di Paciscopi, lala ribalta con Carmignanto e Costagli prima del definitivo 2-2 di Paciscopi. Nell’altra sfida un guizzo di Macaione in apertura illude il Piaggione Villanova, ma l’1-1 di Chiavacci vale la tranquillità per il. In A2, invece, dopo il Malmantile United le altre tre qualificate alle semifinali-off se decideranno negli altrettanti scontri diretti del prossimo weekend. Serie A1,-out ritorno: ...