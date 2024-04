Saut 118 di Vitulano - tanti proclami ma in realtà é già demedicalizzato 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del comitato SoS Sanità Valle Vitulanese a firma di Angelo Piazza. "Dopo il maldestro tentativo del mese scorso in cui si tentò di demedicalizzare completamente il presidiodi, l'Azienda Sanitaria Locale ci riprova, questa volta in maniera meno evidente, al riparo daidi stampa, ma con lo stesso identico obiettivo di sempre, quello di depotenziare l'assistenza sul nostro territorio. Appare inammissibile infatti, che in questo mese di aprile alcuni turni delpossano essere svolti già con ambulanza senza medico a bordo. La motivazione paventata dall'Azienda é ancora una volta legata all'assenza improvvisa di un medico che, non avendo l'Asl istituito un servizio di pronta disponibilità, non é in grado di affrontare.