Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad inaugurare laMilano Civil Week - la festa-evento che si svolgerà dal 9 al 12 maggio a Milano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Appuntamento con la Costituzione e il senso civico per la 6ª edizione di, lache sidal 9 al 12sul tema “La Costituzione siamo noi” e che da quest’anno è inserita nel palinsesto ufficiale delledel Comune di. Iltra influencer e creator digitali: «La Costituzione è ...

Bologna, 4 aprile 2024 – Tornano le sfide per Marco Bizzarri , il grande manager ex presidente e Ceo di Gucci che ha lasciato nel luglio 2023 dopo anni e anni di incredibili successi e decisioni ... (quotidiano)

Edizione dopo edizione ha saputo conquistarsi sempre più credibilità e prestigio, non solo a livello regionale, ma andando ben oltre i confini del Friuli Venezia Giulia e dell’Italia. Parliamo ... (udine20)

Torino - Frosinone viaggia su un binario doppio con destinazione salvezza: Apripista sarà la Primavera che alle 13 allo stadio "Valentino Mazzola" di Orbassano affronterà i ... del presidente Stirpe e di tutta la società nel voler potenziare la rosa è stata determinante. La ...

Dal pantano di Gaza al labirinto iraniano: come la potenza militare non maschera il fallimento politico: Allo stesso tempo, Hamas sarà declassato nella lista degli obiettivi militari senza essere stato ... Il presidente Joe Biden è ancora impegnato, almeno per ora, a difendere Israele, 'ma tra un paio di ...