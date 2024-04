Sapienza - i collettivi contro gli studenti dei conservatori italiani | loro si esibiscono all' esterno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) L'altro ieri l'Orchestra sinfonica nazionale deie il Coro dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia avrebbero dovuto svolgere un concerto nell'aula magna dell'Università La. Per motivi di ordine pubblico, dopo le violenze che hanno interessato l'ateneo nel pomeriggio e nella sera, non è stato possibile tenere il concerto all'interno dell'aula magna anche alla luce del tentativo in atto da parte deidi occupare il rettorato. Ci sono stati anche diverbi tra ie glideiche chiedevano solo di potersi esibire e suonare. A quel punto, glihanno deciso comunque di suonare, ma fuori dall'aula magna.