Sanzioni? Rischio boomerang E in Iran è record d' export di petrolio

Pensioni , l’ Italia e la notizia di un possibile giudizio di disubbidienza previsto dall’UE: Un rischio per l’economia e le Finanze Nazionali. Pensioni in Italia e il Giudizio di Disubbidienza ... (tenacemente)

Cave: Associazioni Sicilia, siti a Rischio chiusura e migliaia di posti di lavoro in pericolo - “Condividiamo l’esigenza di assicurare il recupero ambientale delle cave, ma il valore di 10 euro a metro quadro da prendere in considerazione per la quantificazione dell’intervento è così elevato da ...scrivolibero

L'Iran minaccia di attaccare i siti nucleari israeliani in caso di aggressione. Biden impone nuove Sanzioni - Il New York Times: 'Israele ha sottovalutato la gravità della risposta iraniana'. Raid israeliano a Rafah, uccisi 8 membri della stessa famiglia tra cui 5 bimbi (ANSA) ...ansa

Guerra ultime notizie. Usa, no ad ammissione piena di Palestina a Onu. L’Iran minaccia di attaccare i siti nucleari israeliani - “I paesi del G7 hanno rinnovato pieno, condiviso e convinto sostegno all’Ucraina, rinnovando la fiducia nel Paese che sarà in grado di superare le difficoltà”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Gi ...ilsole24ore