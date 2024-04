Sanzionato il Legale Rappresentante per Biscotti Bio Contraffatti

(Di giovedì 18 aprile 2024) Chieti - Un'operazione dei Carabinieri della Tutela Forestale e dei Parchi ha portato alla sanzione deldi un noto marchio dibiologici, nell'ambito di controlli sull'etichettatura mirati a proteggere il made in Italy. I militari del N.I.P.A.A.F. del Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti hanno scoperto, durante una campagna di controllo sulla vendita di prodotti biologici, che alcunibiologici in vendita in un esercizio commerciale della Grande Distribuzione Organizzata in provincia di Chieti suggerivano al consumatore l'italianità del prodotto tramite un riferimento visivo diretto alla bandiera italiana, pur riportando sull'etichetta un'origine mista (UE e NON UE) della materia prima utilizzata. Secondo gli accertatori, l'associazione della parola "biologico" ai colori della ...

Nuovo Codice della Strada: tutto quello che c'è da sapere - Animali abbandonati in strada: aumentano le pene Il Nuovo Codice della Strada prevede un aumento di un terzo della pena per chi abbandona uno o più animali per strada, anche se non provoca incidenti.moto

Piante vietate in Italia: quali sono e sanzioni per chi le detiene - Quali sono le piante vietate in Italia e come viene Sanzionato chi le detiene nel proprio giardino o in casa. Cosa dice la legge.tag24

Perché le aziende non possono usare il riconoscimento facciale nei luoghi di lavoro - Nella fattispecie, con una serie di provvedimenti (numero 9995680, 9995701, 9995741, 9995762 e 9995785) il Garante ha Sanzionato cinque società operanti a vario titolo nello stesso impianto di ...wired