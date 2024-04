Sandokan | Ed Westwick il Chuck di Gossip Girl entra nel cast della serie

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ed, uno degli attori principali di, farà ufficialmente parte deltv, prodotta da Fremantle e Lux Vide. Sarà un reboot dell’omonimadel 1976 diretta da Sergio Sollima.avrà la parte dell’antagonista Lord James Brooke, cacciatore di pirati, come ha ufficializzato Variety. Insieme anelè presente Can Yaman, nei panni del protagonista, il pirata che, nell’India coloniale, si innamorafiglia del console britannico. Confermati anche Alessandro Preziosi, John Hannah e la debuttante Alanah Bloor nei panni di Marianne, la perla di Labuan. Can Yaman, fonte: RaiLaè stata creata da Luca ...

