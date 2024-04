Sandokan anticipazioni | per Can Yaman sarà un capolovoro!

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’atteso progetto diè finalmente pronto a prendere vita, e Canè più che mai determinato a farne un capolavoro. Con il primo ciak previsto per fine aprile, l’attore turco si prepara intensamente per il ruolo, mostrando la sua abilità come cavallerizzo in un nuovo video condiviso su Instagram. Uomini e Donne: Ida incontentabile!: la dura preparazione di CanDa mesi,si è dedicato anima e corpo alla preparazione per, studiando il copione, perfezionando il suo fisico e acquisendo competenze in lotta ed equitazione. Nel recente video pubblicato sui social, l’attore parla del rapporto speciale con il cavallo, cheun elemento fondamentale nella serie ...

Sandokan anticipazioni : Can Yaman all’interno del cast Il mondo della televisione è in fermento con l’annuncio della nuova serie tv “ Sandokan ”, che vedrà il celebre attore turco Can Yaman nel ... (termometropolitico)

Can Yaman, nuovi aggiornamenti su Sandokan: ''Faremo un capolavoro'' - Can Yaman è pronto per Sandokan, l’attore turco mostra la sua bravura come cavallerizzo in un nuovo video su Instagram.comingsoon

Uomini e Donne anticipazioni oggi: Mario Verona non cede! - Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi: Mario Verona, nonostante la frequentazione con Milena, non ha baciato la dama ...termometropolitico

Sandokan, scarcerato il figlio Emanuele: era in cella da 12 anni per associazione mafiosa ed estorsione - Ha scontato la sua pena ed è tornato in libertà Emanuele Libero Schiavone, figlio del neo pentito Francesco Schiavone, detto Sandokan, e di Giuseppina Nappa. Emanuele ha ...ilgazzettino