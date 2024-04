San Nicola Manfredi - l’opposizione | Vernillo ha ancora una maggioranza?

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Nei prossimi giorni informeremo il Prefetto di Benevento per i modi in cui siamo trattati all’interno dei Consigli Comunali, in modo particolare nel corso dell’ultima assise”. Così il gruppo di opposizione ‘Progetto per San’ dei consiglieri Angelo Capobianco, Nico Ciampa e Pietro Iuliano (quest’ultimo assente al Consiglio). E’ stato un consiglio comunale, iniziato tra l’altro in ritardo, improntato subito con toni provocatori e autoritari prevenuti e ingiustificati verso i consiglieri di minoranza da parte del sindaco; poi un Presidente della seduta alla continua ricerca di scontro con la minoranza. Inutili sono stati i vari richiami di questi ultimi ad abbassare i toni di voce, cercando il dialogo e confronto sui punti iscritti all’Ordine del giorno. “Su ogni punto c’è stata la solita diatriba con ...