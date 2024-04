Samsung presenta il suo primo modem 5G satellitare bidirezionale

Pubblicato il 16 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Samsung Electronics annuncia la propria inst alla zione realizzata in occasione del Fuorisalone 2024 , dal 16 al 21 aprile, nella cornice de Le ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Samsung Electronics annuncia la propria inst alla zione realizzata in occasione del Fuorisalone 2024 , dal 16 al 21 aprile, nella cornice de Le Cavallerizze, presso il prestigioso Museo ... (webmagazine24)

Samsung Galaxy Z Flip4 a un prezzo pazzesco: affare su Amazon - Samsung Galaxy Z Flip4 è il foldable di passata generazione del colosso sudcoreano, un device comunque di fascia alta disponibile a un prezzo d’occasione su Amazon.tecnologia.libero

Galaxy S24: prestazioni superiori agli iPhone 15 per il 5G - Arriva il nuovo report di Ookla sulle prestazioni degli smartphone 5G. La società statunitense fornisce analisi sulla qualità delle reti. In questo caso ha co ...tecnoandroid

La smart TV 4K dei tuoi sogni costa POCHISSIMO ed è di Samsung (-43%) - La stupenda smart TV Samsung con pannello UHD 4K QLED da 43 pollici è in vendita su Amazon a un prezzo molto conveniente.webnews