Samsung Galaxy M55 | la fascia media coreana sbarca in Europa

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 18 aprile 2024)M55 si presenta come un’interessante proposta nel segmento dei mid-range, con un design accattivante e un hardware di livello A fine marzo,ha presentato ilM55 in Brasile, un nuovo smartphone diche ha subito attirato l’attenzione per il suo interessante rapporto qualità-prezzo. Ora, dopo l’approdo in India, il dispositivo è ufficialmente disponibile anche in alcuni mercati europei, facendo sorgere la domanda: quando lo vedremo in Italia?M55: design ispirato ai top di gamma IlM55 sfoggia un design elegante e moderno, in linea con i modelli dialta di. Il display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici, con refresh rate a 120Hz e ...