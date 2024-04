Salvini - non fare il Ponte sarebbe un danno senza senso

(Di giovedì 18 aprile 2024) "L'ossessione dei giornalisti è quando parte il, per me l'importante è che parta e non farlouneconomico, sociale ed ambientale". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo, al convegno sulla 'Giornata Nazionale della Prevenzione e Mitigazione del Rischio Idrogeologico'. "Il15 anni fa non avrebbe risolto i problemi della Sicilia, oggi è l'anello di congiunzione che unisce i 30 miliardi di euro di cantieri aperti in Sicilia e gli altri 30 in Calabria", ha spiegato, sottolineando che "solo in Italia c'è un dibattito politico sulle opere pubbliche".

