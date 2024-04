Salto indietro nel tempo a Zoomarine | apre Zoorassico Arriva lo show di Lucilla - la star dei bambini

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 aprile 2024) 25 aprile 2024 Tutti pronti a fare unnella nuova area giurassica, una novità 2024 targata. Nel coloratissimo spazio ipotranno divertirsi a scalare il maestoso abete di 16 metri con 2 scivoli a spirale e kamikaze con arrampicate incredibili e lanciarsi dallo Stegosauro, tra ponti tibetani e castelli di alberi, ovviamente in totale sicurezza. Da non perdere la possibilità di mangiare con tutta la famiglia proprio all’interno di gigantesche uova di dinosauro, dentro le quali accomodarsi per un pranzo “Preistorico” con menù dal nome rigorosamente a tema, come la “DinoPizza” e tante altre gustose specialità di “Brontosauro”. Sulla piazza d’ingresso anche un troncomobile gigante, uno schermo che a molti ricorderà lo storico cinema dei ...