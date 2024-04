Salto in alto | Tamberi si allenerà ad Antalya fino al 4 maggio

(Di giovedì 18 aprile 2024) Proseguono i raduni di preparazione per i big azzurri in vista dei grandi eventi della stagione all’aperto. Sabato partirà per la Turchia il campione olimpico, mondiale ed europeo delinGianmarcoche affronterà due settimane di lavoro adal 4. Sono sempre più vicini gli appuntamenti con gli Europei di Roma (dal 7 al 12 giugno) e con le Olimpiadi di Parigi (1-11 agosto per le gare di atletica), quindi il capitano azzurro sarà impegnato in un training camp alla Gloria Sports Arena per preparare le due rassegne estive insieme al coach Giulio Ciotti, al preparatore fisico Michele Palloni e al fisioterapista Andrea Battisti, i quali hanno affiancato ‘Gimbo‘ anche nella scorsa stagione culminata con il trionfo ai Mondiali di ...

