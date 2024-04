Salone del Mobile - pensare con Lynch per vedere il design

Non è l’anno di Euro Luce , perché gli ambienti protagonisti del Salone del Mobile 2024 sono la cucina e il bagno con le relative Biennali e tutto ciò che si portano dietro, eppure non c’è elemento ... (panorama)

Milano , 18 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Homestyler , una delle principali piattaforme di progettazione 3D all-in-one e comunità creativa per designer globali in cui investono Easyhome New Retail Group ... (liberoquotidiano)

Smeg lancia la campagna dedicata a Revolutionary Cooking con Suntimes - Smeg presenta al Salone del Mobile il nuovo progetto (R)evolutionary Cooking con un forno combinato a vapore da appoggio e la piastra a induzione portatile, completamente Made in Italy ...engage

Teseo, da 25 anni la formazione per i consulenti finanziari - Traguardi importanti per Teseo, ente di ricerca e formazione specializzato nel settore finanziario: durante l’ultima edizione del Salone del Risparmio ha infatti festeggiato 10 anni di presenza ...bluerating

Gaetano Pesce, al FuoriSalone la sua mostra-testamento - Doveva essere una mostra per riflettere sul futuro del Design e guardare avanti Nice to see you, l'esposizione dedicata a Gaetano Pesce ospitata per il FuoriSalone di Milano all'Ambrosiana, ma la sua ...ansa