Salone del Mobile 2024 | il meglio per l' ufficio

(Di giovedì 18 aprile 2024) Con il contribuito di oltre 120 aziende espositrici, Workplace3.0 racconta — nella cornice deldel— la visione dello scenario evolutivo dell’ambiente. Un mondo in continua evoluzione che si trova ancora oggi a fare i conti con il Covid e i cambiamenti che la pandemia, e il conseguente lockdown, hanno portato. Sì, perché a essere cambiata è l’idea stessa di lavoro che ora risponde a nuove esigenze e modalità e alla necessità di spazi differenti. Di fronte a quello che è stato definito un «nuovo paradigma», Workplace3.0 si propone come l’evento, dedicato al design e alla tecnologia di questo spazio sempre più flessibile, poroso, mutevole, in grado di rispondere alle nuove esigenze attraverso i prodotti in mostra. ABSTRACTA Abstraca offre un'ampia gamma di soluzioni per diversi tipi di ambienti ed esigenze: da ...