Salis si o no? Si nasce incendiari si muore Alleanza Verdi e Sinistra

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 18 aprile 2024) Roma, 18 apr – Dall’Ungheria arriva la notizia che Ilariaavrebbe accettato di candidarsi alle elezioni europee con Avs: il gruppo di Bonelli e Fratoianni è pronta a metterla capolista nel nord ovest. Dopo la candidatura di Soumahoro,sembra intenzionata a centrare un altro jackpot di consenso. Laha detto sì Ilariaavrebbe detto no al Partito democratico ma avrebbe accettato di candidarsi alle prossime elezioni europee con Avs. Questa è l’esclusiva rilanciata questa mattina da Il Foglio, che ha dato per certo l’inserimento dell’insegnante, ora detenuta in Ungheria, come capolista nel nord ovest. Nel silenzio assoluto, le procedure burocratiche sono state avviate nei giorni precedenti e oggi dovrebbero giungere a compimento: il corpo ...